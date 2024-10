Tallinna mupot asub juhtima Elari Kasemets

„Peame pöörama oma korrakaitseameti senisest palju enam näoga kodanike poole ning võtma suurema vastutuse igapäevase turvatunde loomisel pealinnas. Üks prioriteetidest on kindlasti liiklus, mille järelevalvesse saab MuPo senisest palju enam panustada. Teine oluline töölõik on lihtsamad varavastased kuriteod, mille puhul näeme kasvutrende ja seega ka vajadust reageerida,“ selgitas Oja. „Selle kõige kõrval jääb munitsipaalpolitsei ameti fookusesse loomulikult ka valmistumine erinevateks kriisideks.“

Elari Kasemets on omandanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemias ning täiendanud ennast Singapuri tsiviilkaitse akadeemias ja NATO koolis Oberammergaus. Tal on laialdane kogemus avalikus sektoris ja siseturvalisuse valdkonnas, kus ta on töötanud erinevatel juhtivatel ametikohtadel politsei- ja piirivalveametis, sealhulgas liikluspolitsei juhina ning arendusjuhina, juhtides politsei innovatsioonitiimi. y