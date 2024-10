11 sarikapidu korraga: Uus-Järvekülas on müüdud kaks kolmandikku kodudest

„Uus-Järveküla on omamoodi unikaalne projekt, sest ühtegi teist nii mahukat vaid rida- ja paarismajade arendust ei ole. Selline maht aga omakorda tagab selle, et lisaks uuele kodule on juba arendaja poolt tehtud korralikud investeeringud kogu ümbritsevasse keskkonda ja elukvaliteeti,“ selgitab Invego müügi eest vastutav Markus Külaviir arenduse suurt populaarsust ja lisab, et Rae vallas asuvas Uus-Järveküla elurajoonis on kõik eluks oluline lähedal. „Kodust jalutuskäigu kaugusel on näiteks kaks suurepärast kooli, mille vahel valida. Samas jõuad vajaduse korral Tallinna kesklinna 10–15 minutiga,“ lisas Külaviir.

Kõik ridaelamud on kahekorruselised ja igal kodul on oma aed, kus saab suvel sõpradega grilliõhtuid korraldada või talvel perega lumekindlust ehitada. Samas on elurajooni elanikele just neil päevil valmimas ka uhiuus õuelinnak, mis eristub selgelt oma mitmekülgsuse poolest: EPDM-kattega mänguala, mille keskmes on väiksematele lastele mõeldud uudne neljast etapist koosnev seiklusrada ja selle juures asuv liivakast ning kiiged pakuvad erinevaid mänguvõimalusi mitmes vanuses lastele. Kogu ala läbib üle 250 meetri pikkune kergliiklustee nii tõuke- kui ka jalgrattal või siis jalgsi liikujale. Sportimiseks on Uus-Järveküla ühisalal samuti mitmeid võimalusi – seal on aasta ringi kasutatav lauatenniselaud, moodne jõulinnak ning rannavõrkpalliväljak, mille on juba praegu nii mõnigi aktiivne harrastaja oma lemmikväljakuks tituleeritud.

Uue kodu soetajad saavad kaasa viieaastase ehitusgarantii kõigele, mis puudutab ehitust ja siseviimistlust, alustades ventilatsioonisüsteemidest ja kütteseadmetest ning lõpetades parketi või segistiga. Nii ei pea korraliku investeeringu teinud värske koduomanik aastaid muretsema ja saab end mugavalt ning turvaliselt uues kodus sisse seada.