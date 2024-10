Iisrael valmistub väidetavalt ründama Iraani sõjaväebaase ja kaalub ka tuumarajatiste pommitamist

USA ajaleht The New York Times vahendab anonüümseid ametiisikuid, kelle sõnul vastab Iisrael hiljutisele Iraani raketirünnakule arvatavasti sõjaväebaaside, luureasutuste või Iraani ladvikuga seotud objektide pommitamisega. Artikli tarbeks jagasid kommentaare nii USA kaitseministeeriumi kui ka Iisraeli ametnikud, ent pole selge, kellelt pärineb sihtmärke puudutav hinnang.

Iisraeli endised ja praegused ametnikud märkisid samas lehele, et neil on suuri kahtlusi, kas Iraani tuumaobjektidele, mis asuvad maa-alustes varjendites, on võimalik anda tõhusaid lööke. Sellegipoolest usutakse USA kaitseministeeriumis, et Iisrael võib tunda kiusatust selliste löökide andmist proovida.