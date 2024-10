Oma villa Portugalis? Eesti arendaja aitab selle unistuse ellu viia

Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul on ettevalmistused Portugali lõunarannikul käinud juba mitu aastat, aga nüüd on käes ehitusõigus ja üsna pea ka ehitusluba. „Lõuna-Portugali ajaloolise pealinna Silvese vahetusse naabrusse rajatava modernsete villade rajooni Silves Hills esimesed majad valmivad juba 2026. aasta lõpuks,“ kirjeldab Vähi projekti viimaseid arenguid. Tema sõnul paigutuvad villad mäenõlvadele nii, et neist avanevad maalilised vaated ümbruskonnale. Silves Hillsis on villasid kolmes eri suuruses ja igal villal on oma privaatne soojendusega bassein, et aasta ringi sobivast soojast kliimast viimast võtta.

Koos on kindlam

Parema ülevaate andmiseks Silves Hillsi villarajoonist on Invego juba huvilistele mitmeid tutvumisreise korraldanud ja ka oktoobri lõpus on grupp eestlasi Portugali sõitmas. „Kui huvi tõsine, tasub kindlasti liituda – me korraldame kõik reisiks vajaliku ja tutvustame kohalikku eluolu,“ räägib Invego müügi eest vastutav Sandra Alliksaar, kelle sõnul ollakse kohalike tavadega väga hästi kursis, kuna üks Invego tiimi liige on juba aastaid ka ise Portugalis elanud.

Lisaks eestlastele on huvilisi Suurbritanniast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, aga ka nii Lõuna- kui ka Põhja-Ameerikast. „Muidugi teeb eriti rõõmu, et just Eestis on meie Portugali tegemiste vastu olnud tõesti suur huvi. Arusaadavalt on julgem asju ajada tuttava ja usaldusväärse arendajaga ning nüüd, mil juba tosin eestlast on endale villa broneerinud, kaob ka see väike hirm, et võõral maal end liiga isoleerituna tuntakse,“ julgustab Alliksoo.