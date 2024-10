Mereäärne idüll: Luccaranna pakub linnaservas kadriorulikku miljööd

Invego müügi eest vastutav Raul Andressoni sõnul on kümnel hektaril laiuv Luccaranna elurajoon arhitektuurselt lahendatud nii, et mereäärset keskkonda esile tuua. „Tallinna kaasaegseimas elurajoonis on kõigest 20 väiksemat korterelamut ja 11 kolmikvillat, mille terviklik lahendus tagab selle, et kõik majad on omavahel mõnusalt eraldatud,“ kirjeldab Andresson, lisades, et majadevaheline ala on täielikult autovaba looduslähedane keskkond, kust leiab mänguväljaku, puhkeala, spordiplatsi ja looklevad jalgteed, mis loovad mõnusa pargiliku miljöö.

Luccarannas on valgusküllased, rõdude ja terrassidega kodud, kus nii mõnelgi on merevaade. „Meie jaoks on oluline, et igas kodus oleks piisavalt päikesevalgust ja vaateid eri suundades,“ sõnas Andresson. „Suuremad kolmekorruselised kortermajad on varustatud liftiga, et tagada ligipääsetavus kõigile,“ rääkis ta terviklikust ja läbimõeldud lahendusest.

Eri suuruses merevaatega kortereid saab Luccaranna elurajoonis valida lausa neljas sisekujundusstiilis. „Meil on praegu nii sissekolimiseks valmis kui ka üsna pea valmivaid kodusid, kus saab veel paljud detailid oma vajaduste ja soovide kohaselt kujundada,“ sõnas Andresson ja lisas, et kõik kolmikvillad on praeguseks juba müüdud. „Neile, kel on kindel soov just ridamajas elada, on Invegol pakkuda Uus-Järveküla elurajooni kodusid,“ lisas Andresson. Muu hulgas saavad kõik uue kodu soetajad viieaastase ehitusgarantii ja see kehtib kõigele, mis puudutab ehitust ning siseviimistlust, alustades ventilatsioonisüsteemidest ja kütteseadmetest ning lõpetades parketi või segistiga. Nii ei pea korraliku investeeringu teinud värske koduomanik aastaid muretsema ja saab end mugavalt ning turvaliselt uues kodus sisse seada.

Tegutsemist jagub nii pisematele kui ka suurematele