„Teisi kuritegusid uurides ei eeldata, et kannatanu pidi ütlema ei.“ Võimuladvikus toetatakse nõusolekuseaduse jah-mudelit

Nõusolekuseaduse puhul on arutluse all kaks lähenemisviisi: nn jah-mudel ja ei-mudel. Esimene neist kehtib seaduse vastu võtnud 20 Euroopa riigist 16-s ning teine neljas. Seejuures tähendab jah-põhine lähenemine, et suguühteks pole nõusolekut, kuni seda pole väljendatud. Seevastu ei-põhise lähenemise järgi on nõusolek suguühteks olemas seni, kuni üks pool väljendab selgelt, et ta ei ole toimuvaga nõus. Eesti peab nüüd otsustama, kumb valida.