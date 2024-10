Põhiseaduskomisjon arutas europarlamendi valimistel valimisea langetamist. Terras: positiivsed aspektid kaaluvad tugevalt üles skeptikute seisukohad

Kui praegu saavad Euroopa Parlamendi valimistel hääletada vähemalt 18-aastased ja kandideerida vähemalt 21-aastased kodanikud, siis seaduse muutmine langetaks valimisea 16 ja kandideerimisea 18 aastale. Eelnõu läbis esimese lugemise mai lõpus ning seejärel on põhiseaduskomisjon muudatusi korduvalt oma istungitel koos ekspertidega arutanud.

Esmaspäevasele istungile olid kutsutud Tartu ülikooli psühholoogia instituudi arengu- ja kognitiivpsühholoogia kaasprofessor Pirko Tõugu ning riigikogu kantselei õigus- ja analüüsiosakonna asejuhataja Siiri Sillajõe. Terrase sõnul peab komisjon oluliseks eelnõuga plaanitavad muudatused koos ekspertide ja noortega väga põhjalikult läbi arutada, et olla kindel, et noored on valimistel osalemiseks piisavalt informeeritud ja valmis võtma ka oma otsuste eest vastutust.