Vene inimõiguslane lõikas Krasnojarski kohtus protestiks oma veenid läbi

2023. aasta oktoobris teatas Suvorova, et politsei majanduskuritegudevastase võitluse osakonna töötaja peksis teda Krasnojarski politseijaoskonnas. Suvorova läks politseisse, et kaitsta kelmuse tõttu kannatada saanud naise õigusi, ja visiit oli varem kokku lepitud. Uurimiskomitee leidis aga, et politseinik ei kasutanud jõudu ja tegutses seaduslikult.