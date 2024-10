Harris ütles, et ei peaks Putiniga rahuläbirääkimisi ilma Ukraina esindaja kohalviibimiseta

„Mitte kahepoolselt ilma Ukrainata, ei. Ukrainal peab olema Ukraina tuleviku kohta sõnaõigus,“ ütles Harris vastuseks küsimusele, kas ta kohtuks Putiniga nelja silma all, et arutada sõja lõpetamist, vahendab AFP.

„Donald Trump, kui tema oleks president, istuks Putin praegu Kiievis. Ta räägib, et oi, tema suudab selle esimesel päeval lõpetada. Teate, mis see on? See on allaandmine,“ ütles Harris.