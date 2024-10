Venemaa rünnakus Odessa sadamas seisnud laevale sai üks ukrainlane surma ja viis välismaalast vigastada

Kannatada sai viis välismaalast, kellest nelja vigastused on keskmise raskusastmega ja ühe kerged.

„Vene terroristid püüavad järjekordselt nurjata Ukraina viljakoridori tööd. Viimase mõne päeva jooksul on see juba teine rünnak tsiviillaeva vastu Odessa oblastis,“ ütles Kiper.

Ukraina asepeaminister Oleksi Kuleba teatas, et laeva nimi on Optima ja see saabus Odessasse mõni tund enne rünnakut.