Putin plaanib kohtuda Iraani president Masud Pezeshkianiga

Ametlikud Venemaa Föderatsiooni uudistekanalid teatasid, et kahe riigi liidrid kohtuvad 11. oktoobril Turkmenistani pealinnas, Ašgabatis.

Putin on samuti teatanud, et kavatseb kõneleda Pezeshkianiga oktoobri lõpus toimuval BRICS- riikide kohtumisel, kelle liige on ka Iraan. Sündmus leiab aset oktoobri lõpus Vene linnas, Kazanis.