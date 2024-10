Trump ja Musk väidavad, et orkaaniohvrite abistamiseks ettenähtud raha on kulutatud illegaalsete immigrantide majutamiseks

USA presidendi kandidaat ja tema miljardärist toetaja Elon Musk on levitavad valeinfot, et President BIdeni ja asepresident Kamala Harrisse administratsioon on kulutanud looduskatastroofide ohvrite aitamise jaoks mõeldud raha hoopis illegaalsete immigrantide majutamiseks ning hoidub vabariiklastest kannatanute abistamisest vahendab, New York Times