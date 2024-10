Ameerikas vangis istunud Putini surmakaupmees äritseb taas

Surmakaupmehena tuntud kurikuulus Vene relvakaupmees Viktor But on naasnud peale Ameerika vanglast vabanemist enda vana ameti juurde. But vahetati kaks aastat tagasi välja Ameerika korvpalluri Brittney Grineri vastu. Nüüd ajab But juba äri Jeemeni huthi võitlejatega, vahendab WSJ.