FOTOD | Tallinna vanal juudi kalmistul mälestati Hamasi rünnakus Iisraelile hukkunuid

Üritus toimus Tallinna vanal juudi kalmistul. „See traagiline sündmus nõudis paljude inimeste elud ja sünge aastapäev meenutab hingevalu ja kannatusi, mida iisraelased on pidanud viimase aasta jooksul läbi elama. On oluline pidada meeles, et lisaks eri vanusest, rahvus- ja usurühmast iisraellastele nõudis 7. oktoobri terroriakt 71 riigi kodaniku elu,“ kirjutas teates juudi kogukond. Hukkunute hulgas oli ka üks Eesti kodanik, kes kaotas elu Nova muusikafestivalil.