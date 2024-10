Keskendumine madala kuluga autolaenudele on edu toonud!

Mis on toonud viimasel ajal mahtude kasvu?

Tegelikult on kasv olnud pikalt järjepidev, aga kindlasti on meie edu võti see, et keskendume vaid madala kuluga autolaenudele ega aja taga kõrget intressimäära. Oluline on maht ja üritame kogu Eesti oma teenusega katta. Samuti on taotlemise protsess läinud vägagi kiireks.