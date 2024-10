Hersonis sai Vene pommirünnakus vigastada 19 inimest

Hersoni oblasti sõjaadministratsiooni juht Oleksandr Prokudin teatas, et rünnak toimus umbes kell 10.30.

Prokudini sõnul said pihta varem purustatud koolimaja ja eluhoone Keskrajoonis. Kannatanute hulgas on kaheaastane poiss ja nelja-aastane tüdruk, kes viidi haiglasse ja nende seisund on stabiilne.