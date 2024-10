VIDEOD | Mihkelson: Lähis-Idas valikuid tehes peame ette mõtlema, kuidas see võib mõjutada ka meie enda julgeolekut

Mihkelson kutsus esmaspäeval väliskomisjoni istungile välisministri Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi. Üheks aruteluteemaks oli see, kuidas on Eesti otsustanud hääletada Palestiinaga seotud teemadel ÜRO peaassambleel.

Nimelt toetas Eesti septembri keskpaigas New Yorgis toimunud hääletusel resolutsiooni, milles avaldati toetust rahvusvahelisele kohtule ja kutsuti Iisraeli üles lõpetama okupatsioon Palestiina territooriumidel. Väliskomisjoni liikmed, endised välisministrid ja ka riigikogu Eesti-Iisraeli parlamendirühm olid otsuse üle kriitilised ning ütlesid, et Eesti on muutnud enda kurssi välispoliitikas. Tsahkna sõnul ei vasta see tõele.