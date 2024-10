Tartu linnamuuseumis räägitakse sügishooajal nii napsuteost kui lõputust kitsikusest

9. oktoobril räägib diplomaat, bioloog ja mitmete napsiraamatute autor Toomas Tiivel kangematest napsudest – sellistest, mille tegemisel on kasutatud destillatsiooni. Mitmed esmalt kodustes tingimustes leidlikumate asjaarmastajate poolt valmistatud „piirkondlikud samakad“ on levinud üle maailma ja saanud hinnatud brändideks. Ajalooline ülevaade antakse nii kodumaistest kui ka välismaistest napsidest, mis on laia populaarsuse saavutanud ning pole kedagi külmaks jätnud. Loengule järgneb degustatsioon, mistõttu on sündmusel osalema oodatud vaid täisealised ajaloohuvilised.