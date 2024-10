Eesti kodanikud Eesti vastu. Suur julgeolekuoht, millega tegelemiseks napib tahet

Kui kaitsepolitseinikud selle aasta alguses ühe järjekordse lontruse maha jooksid, oli neile teada, et üle kümneliikmelise jõugu plaanid olid suured. Üht-teist oli ka jõutud juba korraldada.

Ühel ööl otsiti üles siseministri auto, mindi juurde ja löödi selle aknad puruks. Mõni tund hiljem tehti sama venekeelse Delfi peatoimetaja autoga. Sinimägedes visati mälestusmärkide pihta punast värvi, nende teisele küljele joonistati mustaga haakrist ja lisati miskipärast punasega veel „X“. Tähestikus on küll rohkem tähti ja on geniaalsemaid viise, kuidas vandaalitseda, ent jõugu liikmed polnud just ülearu nutikad. Osa neist oli tulnud Venemaalt, kus nad ilma erilise hariduse, töö või eesmärkideta olid proovinud vee peal püsida. Kui neile lähenes sotsiaalmeedias ja muul moel mõni Vene eriteenistus, ei tõrkunud nad vastu ilmselt kaua – kui üldse.