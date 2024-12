„Kedagi vägisi ravida ei saa.“ Alternatiivmeditsiin tapab muidu ravitavaid patsiente

Viiekümnendates eluaastates mehel avastatakse suuõõnevähk. Õnneks saadakse jaole piisavalt vara ja paranemisprognoos on väga hea – tal on lootust täielikult terveneda. Ent mees keeldub tavapärasest ravist ja valib hoopis alternatiivmeditsiini. Mõne kuu pärast satub ta valuga erakorralise meditsiini osakonda (EMO). Seepeale tuvastatakse, et haigus on jõudsalt levinud ja ühtlasi on alternatiivravimid tekitanud mehel maksakahjustuse. Paraku on see mees nüüdseks surnud.