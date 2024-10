Hamasi raketilöögis Tel Avivile sai kaks inimest kergelt viga

Hamas kinnitas, et rünnaku eest vastutavad nemad, vahendab BBC News.

Iisraeli kiirabiteenistus MDA teatas, et kaks 30. eluaastates naist said Iisraeli keskosas kildude tõttu kergelt viga ja viidi haiglasse.

Hezbollah teatas, et ründas rakettidega Iisraeli sõdureid Lõuna- Liibanonis Maroun al-Rasi pargis.

Veel on Hezbollah võtnud vastutuse raketirünnaku eest Põhja-Iisraelis asuvale Kfar Vradimile.

Iisraeli kaitsevägi teatas, et eile saadeti Lõuna-Liibanoni veel üks diviis.

Hezbollah kinnitas oma avalduses 7. oktoobri Hamasi rünnakute aastapäeva puhul, et on kindel oma võimes Iisraeli agressioon tagasi lüüa, ja lubas võitlust jätkata.

Hezbollah nimetas mulluse 7. oktoobri sündmusi sangarlikeks ja kuulutas, et nendel on regioonile ajalooline mõju. Hezbollahi teatel ei ole Iisraelile seal kohta ja Iisrael tuleb kõrvaldada, ükskõik kui kaua see aega võtab.