Venemaa riigiringhääling VGTRK teatas pretsedenditust endavastasest küberrünnakust

Teatati, et vaatamata katsetele katkestada föderaalsete tele- ja raadiokanalite edastamine, „töötab kõik tavarežiimis ja olulist ohtu ei ole“.

Gazeta.ru kirjutas varem oma allikale viidates, et ei töötanud saadete edastamine internetis ega sisemised teenused ning ei olnud isegi internetti ega telefonisidet, vahendab Meduza.

Gazeta.ru allikas rääkis pretsedenditust häkkerirünnakust. „See on pikaks ajaks. Kuulsin, et serveritest kustutati kõik maha, kaasa arvatud reservkoopiad. Nad teevad kella kuuest hommikul kogu meeskonnaga tööd. Probleem, nagu mina aru sain, on väga tõsine ja taastamine võtab palju aega,“ ütles Gazeta.ru allikas.