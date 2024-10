Kaitseminister Brekelmans kinnitas, et esimesed Hollandi F-16-d on Ukrainasse jõudnud

Kõigest ei saanud Brekelmans rääkida, sest ta ei taha, et venelased rohkem teaksid, kui vajalik on. Nii ei öelnud ta, kui palju hävitajaid Ukrainasse saabus ja millal täpselt jõuavad sinna ülejäänud. Kokku on Holland lubanud anda 24 lennukit. Brekelmans ütles, et tulevastel kuudel enne aastavahetust läheb veel hävitajaid Ukraina poole teele, vahendab ajaleht De Telegraaf.