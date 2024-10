EISi tehnilise rikke tõttu katkestati täna vene keele tasemetööde tegemine, uus katse tehakse novembris

„Et tagada kõigile õpilastele võrdsed ja toimivad lahendused tööde läbiviimiseks ning vältimaks võimalikke probleeme tulemuste kuvamise osas, tänased vene keele tasemetööd katkestati ja lükati edasi novembrisse. Koolide tunniplaanid on paigas ja varem uut aega leida oleks keeruline,“ sõnas haridus- ja noorteameti (Harno) pressiesindaja Tiina Nõmm, kelle sõnul on koole otsusest informeeritud ja uut kuupäeva pannakse paika.

Delfile kirjutanud allika sõnul tähendab see, et täna 4. klassis õppetööd korraldada ei saa. „Ka muu kavandamine ehk ruumide vabastamine muust õppetööst, arvutite ettevalmistamine, kooli korralduse muutmine, suhtlemine lastevanematega nõuab tohutult aega. Meie ettevalmistustöö ja korraldamine lendasid korstnasse,“ sõnas ta.

EISi kasutajatoest öeldi tema sõnul koolidele, et info tuleb peale kella 14. „Nüüd tulevad meie teise vahetuse õpilased, püüame neile asendustegevust korraldada. Kuid see on väga masendav!“ tõdes ta.