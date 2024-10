Elanikkonnakaitse veebikoolitus õpetab kriisides hakkama saama

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on veebikoolituse eesmärk kiirelt ja samas võimalikult kulutõhusalt tõsta Eesti elanike kriisivalmidust. „Päästeameti uuringute kohaselt oskaks täna kriisis toime tulla vaid 15% Eesti elanikest. See on laiapindse julgeoleku mõttes oluline haavatavus, mistõttu olemegi seadnud eesmärgiks, et 2027. aastal suudaksime jõuda kriisiteadlikkuse teemadega 40% inimesteni ja neljandik elanikest oleks valmistunud kriisides iseseisvalt toime tulema,“ ütles Läänemets.

Siseministri sõnul on veebikoolitus kiireim viis pakkuda kriisivalmiduse baasteadmisi ning ühtlasi on piiratud eelarve tingimustes tegu ka väga kulutõhusa lahendusega. „Veebivõimaluste kasutamine on võrreldes füüsiliste koolituste korraldamisega pea 80% odavam - samas esmavajalikud teadmised ja ettevalmistuse saame selle kaudu siiski tagada,“ ütles Läänemets.

Elanikkonnakaitse e-kursus hakkab paiknema Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiarengu osakonna hallataval digiõppeplatvormil Digiriigi Akadeemia. Alates 1. jaanuarist liigub valdkond üle justiits- ja digiministeeriumisse, kes jätkab platvormi haldamist.

„Digiriigi Akadeemia õppekeskkond on üks ja keskne riigi poolt pakutavate digikoolituste koht, kuhu inimestel on lihtne tulla ja endale tasuta huvipakkuvaid ja vajalikke e-kursuseid leida,“ ütles justiits- ja digiminister Liisa Pakosta. Pakosta rõhutas, et ka teised riigiasutused peaksid siseministeeriumist eeskuju võtma ja mõtlema sellele, et Eesti inimesed leiaksid kõik digitaalsed koolitused ühest kohast ehk Digiriigi Akadeemiast.