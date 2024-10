ISW: Venemaa on Pokrovski rajoonis kaotanud vähemalt viie diviisi jagu soomustehnikat

X-i kasutaja, kes jälgib visuaalselt Venemaa tehnika ja relvastuse kaotusi Ukrainas, teatas 4. oktoobril, et on kindlaks teinud, et Vene väed on kaotanud alates 2023. aasta 9. oktoobrist Pokrovski rajoonis 1830 ühikut rasketehnikat. X-i kasutaja sõnul on venelased kaotanud Pokrovski rajoonis kokku 539 tanki (umbes pooleteise diviisi jagu) ja 1020 jalaväe lahingumasinat (umbes 4-5 mehhaniseeritud jalaväediviisi jagu). Selle X-i kasutaja sõnul on Ukraina väed hävitanud 381 Vene tanki ja 835 soomukit. X-i kasutaja sõnul on venelased lisaks kaotanud 26 jalaväesoomukit, 22 mitmikraketiheitjat, 11 järelveetavat suurtükki ja 92 soomustamata veokit. X-i kasutaja teatas, et on kindlaks teinud, et Vene väed on kaotanud alates 2024. aasta 6. septembrist Pokrovski rajoonis 25 tanki ja 59 soomukit (umbes kahe pataljoni jagu). ISW märgib, et X-i kasutaja hinnang põhineb visuaalsel vaatlusel ja on seetõttu tõenäoliselt konservatiivne, sest kõiki Venemaa kaotusi ei ole visuaalselt dokumenteeritud. Seega on Venemaa tegelikud kaotused tõenäoliselt suuremad.