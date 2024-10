Slovakkia peaminister Fico teatas, et tahab minna Moskvasse „vabastajaid“ tänama

Fico teatas, et tahab järgmisel aastal Teise maailmasõja lõpu 80. aastapäeva puhul Moskvat külastada.“Palun ärgem kannatagem selle russofoobia all. Ärgem öelgem automaatselt kohe, kui räägime positiivselt punaarmeest või endisest Nõukogude Liidust, et oleme mingid Putini agendid,“ lausus Fico. Ta lisas, et tahab Moskvas vabastajaid tänada. „Sest vabadus tuli Slovakkiasse idast,“ lisas Fico.

Fico ütles, et on nõus Ukraina Euroopa Liidu liikmeks saamisega, isegi kui see tee on veel aastateks blokeeritud, aga ta ei poolda Ukraina NATO liikmeks saamist. Fico tuletas meelde, et selle liikmesuse peavad heaks kiitma kõik liikmesriigid. Fico kuulutas, et kuni tema on Slovakkia peaminister, ei kiida Slovakkia kunagi Ukraina NATO liikmesust heaks. Tema sõnul oleks see hea ainult kolmanda maailmasõja algatuseks.