Aasta gümnaasiumiõpetaja: õpilased tunnevad ära, kas õpetatakse südamest või lihtsalt mängitakse

„Ma hästi natukene aimasin, aga ma ei uskunud, sest ma ei tea täpselt, mille järgi otsustatakse,“ rääkis Jõesalu tiitli saamisega kaasnenud üllatusest. Jõesalu on õpetaja olnud aastast 1981 ja aastate jooksul on ta teinud palju, aga südamega.

Milline õpetaja on Põlva gümnaasiumi saksa keele õpetaja Aimi Jõesalu? „Appi, seda teavad ju kõik teised,“ sõnas ta. Jõesalu võtab õpilasi nagu oma partnereid, võrdsetena. Ta on õpilasi armastav ja inimlik. Kui kunagi oma koolipõlves oli Jõesalu väga tagasihoidlik ja vaiksemapoolne, siis nüüd on ta leidnud oma huumorisoone – seda kasutab ta igapäevaselt. Talle ei meeldi olla kinni vanas, seega leiab igasuguseid uusi asju, mis õppimise vaheldusrikkamaks muudaksid. Samas peab ta end ikkagi järjekindlaks õpetajaks, asjad olgu lõpule viidud.