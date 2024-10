Prantsusmaa lubas pärast Macroni ja Netanyahu vahelist sõnasõda Iisraeli jätkuvat kaitsta

Arvamuste vahetus sai alguse Macroni laupäeval avaldatud intervjuuga raadiole France Inter, kus ta ütles, et lääneriikide prioriteet peaks olema Lähis-Idas vaherahu saavutamine ja selleks tuleks lõpetada Iisraeli-Gaza sõja jaoks relvade tarnimine. Ta lisas, et Prantsusmaa praegu Iisraelile relvi ei tarni. „Mul on tunne, et meid ei kuulata ja minu arvates on see viga, sealhulgas Iisraeli julgeoleku jaoks,“ ütles Macron. Septembris teatas ka Ühendkuningriik, et lõpetab osade relvade tarned Iisraeli.