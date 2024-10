Lõppes ulatusliku evakuatsiooni õppus Lõuna Sild 2024

Õppusel planeeriti läbi 37 500 inimese evakuatsioon, mängust võttis koos treenitavate, korraldajate ja evakueeritavatega osa hinnanguliselt enam kui 1300 inimest. Treenitavate seas oli muu hulgas umbes 200 Kaitseliidu ja Naiskodukaitse ning 70 päästeameti eksperti. Lisaks hinnanguliselt poolsada kohalike omavalitsuste ja partnerite töötajat. Samuti osales veidi alla saja inimese regionaalse kriisikomisjoni töös.

Siseminister Lauri Läänemets külastas suurõppust laupäeval nii Tääksi kui ka Abja-Paluoja evakuatsioonipunktides. „Ulatuslikku evakuatsiooni ja sellega kaasnevat väga laiapõhjalist koostööd on vaja harjutada, et võimalikult palju inimesi pääseksid kriisikoldest elu ja tervisega. Kaitseliidu ja päästeameti korraldatud õppus ongi oluline just suurte inimmasside liigutamiseks vajalike juhtimisstruktuuride ja käsuahelate reageerimiskiiruse suurendamiseks,“ sõnas Läänemets.

Läänemets rääkis, et pärast nädalavahetust on kõikide õppusel osalenud inimeste teadmised ja kriisiks valmisolek kindlasti paremad. „Nüüd tuleb järgmiseks sihiks seada Balti riike katva õppuse korraldamise, et saaksime koos Läti ja Leeduga harjutada evakuatsiooni ka piiriülese liikumise puhul,“ ütles Läänemets.

Päästeameti peadirektor Margo Klaos sõnas, et ulatusliku evakuatsiooni läbi mängimine toimus ilma vahejuhtumiteta ning sujuvalt. Õppust analüüsitakse, et olla tulevikus evakuatsiooni korraldamisel edukam ja tõhusam. „Kõige olulisem õppetund oli meile juba ette teada – ulatuslik evakuatsioon on teiste sõnadega ulatuslik koostöö. Selle edukus sõltub ühest küljest Päästeameti, Kaitseliidu, omavalitsuste ning teiste osapoolte oskusest ühte sammu astuda. Teisest küljest aga iga Eesti inimese teadmistest ja oskustest, kuidas kriisis käituda. Mulle annab kindlust, et suutsime edukalt läbi viia nii vajalikud juhtimis- kui ka koostöötegevused,“ märkis Klaos.