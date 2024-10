„Eesti mees“ keeras Putini ümber sõrme. Presidendi usaldusisikust Anton Vainost on saanud Venemaa mõjukaim riigiametnik

Kremlimeelsete ajakirjanike ringkonnas on Vene presidendi administratsiooni juht Anton Vaino saanud hüüdnimeks Anton Whynot. Just tema oskab kõige paremini Vladimir Putiniga suhelda ning tema soove täita, vahendab Raadio Vabadus. Väidetavalt tagab talle usalduse just Eestiga seotud taust.