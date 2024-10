VIDEO | Budapestis avaldasid uue opositsioonijuhi toetajad meelt rahvusringhäälingu tsensuuri vastu

Üritus toimus rahvusringhäälingu hoone ees ja oli suunatud sealse uudistekajastuse vastu, mida Magyar süüdistas kallutatuses Viktor Orbáni valitsuse kasuks. „Propaganda käib sellisel tasemel ja nii tasakaalustamatult, et see ajab vere keema, minu arvates tuleb meil häält tõsta,“ ütles AP-le meeleavaldaja Balázs Tömpe. „On nonsenss, et maksumaksja rahastatud riigimeediast tuleb ainult valitsuse propagandat.“