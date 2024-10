Kallas peab europarlamendis vastama lisaküsimustele abikaasa huvide kohta

Deklaratsiooni hilisemas osas märgib Kallas siiski, et tema abikaasa on seotud nelja ettevõtte ja ühendusega: laofirma Tristock, betoonifirma AS Framm, investeerimisfirma Novaria Consult ja Tallinna Direktorite Klubi. „Kallas on täitnud oma huvideklaratsiooni nõutaval viisil ja edasi toimub parlamendi kontroll,“ öeldi Kallase meeskonnast väljaandele.