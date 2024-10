Keskerakonna noortekogu esimeheks valiti Dmitriy Fadin

Vastvalitud esimees Fadin rõhutas vajadust ühtsuse ja koostöö järele. „Meid ootab ees palju tööd ja väljakutseid, mis nõuavad iga liikme panust ning pühendumust. Kuid olen kindel, et meie meeskond on piisavalt tugev, et nendega toime tulla. Aastate jooksul oleme näidanud, et kui tegutseme üheskoos, suudame saavutada suuri eesmärke,“ lausus Fadin. „Minu prioriteedid on selged: jätkata noorte hääle tugevdamist nii Keskerakonnas kui ka laiemalt. Meie hääl peab olema kuuldav otsustes, mis mõjutavad ühiskonna käekäiku.“

Fadin lisas, et noortekogu eesmärk on tagada, et liikmete ideed ja visioonid leiaksid oma koha erakonna poliitilises suunas ning et noorte panust hinnataks ja tunnustataks. Lisaks soovib ta pöörata suurt tähelepanu liikmete enesearengule. „Rohkem koolitusi, rohkem arutelusid, rohkem võimalusi – need on suunad, millega saame edukalt edasi liikuda. Igaühe areng ja kasv on meile oluline, sest just see teeb meist tugevama ja võimekama organisatsiooni,“ kinnitas Fadin.