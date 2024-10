VIDEO | Pennsylvania atentaadipaigas toimus Trumpi toetuseks rahvakogunemine, osales ka miljardär Elon Musk

Trump alustas kõnet illegaalset sisserännet kujutava slaidiga, mille juures eelmine üritus peatus. „Nagu ma ütlesin...“ viipas Trump slaidi suunas. „12 nädalat tagasi saime kõik Ameerika nimel kuuli, tahame ainult seda, et kõik valima läheksid, me peame võitma. Me ei saa lasta sellel oma riigiga juhtuda.“