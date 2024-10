VIDEO | Iisrael jätkab õhulööke nii Beirutis kui Gazas. Ühes hiljutises löögis võis hukkuda Iraani kaardiväe tähtsuselt teine mees

USA leht New York Times vahendab, et Beirutis viibis hiljutiste õhurünnakute ajal ka Iraani vabariikliku kaardiväe eriüksuse Quds juht Esmail Qaani, kelle eelkäija hukkus 2020. aastal USA õhurünnakus. Tema seisund on hetkel teadmata. Samuti pole seni teada, kas Hezbollahi uueks juhiks peetud Hashem Safieddine on reedeses õhurünnakus hukkunud või mitte.