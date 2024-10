X soovib taastada tegevuse Brasiilias, kuid maksis trahvisumma valesse panka

Eile esitas ettevõtte omanik Elon Musk uue taotluse oma teenuste taastamiseks Brasiilias. Ta ütles, et X tasus kõik maksmata trahvid.

Vastuseks taotlusele nõudis ülemkohtunik Alexandre de Moraes, et makse kantaks üle õigesse panka. Ta lisas, et kui trahvide küsimus on lahendatud, annab Brasiilia peaprokurör oma arvamuse hiljutiste X-i juriidilise meeskonna taotluste kohta taastada ettevõtte teenus riigis.