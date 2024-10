Toivo Tänavsuu õenduskonverentsil: toksiline kolleegidevaheline suhtlemine mõjutab lõpuks noori arste ja patsiente

Tänavsuu palus alustuseks saalitäiel õdedel käega märku anda, kes on nõus, et tänased meditsiinitudengid on homne haiglate tulevik. Päris paljud käed tõusid. „Siis küsisin: aga kelle arvates peaks haiglatöö toetuma ka tulevikus vanadele kogenud meedikutele, kes peaksidki töötama surmani ning mitte unistama vanaduspuhkusest,“ ütles Tänavsuu, mille järel tõusid ainult mõned käed.

„Kõnelesin sellest, et mul tuli 37-aastasena esmakordselt elus mõte õppida arstiks. Varem olin pool elu ajakirjanik. Võib-olla just seetõttu ei olnud haiglasse jõudes päris igaüks, kes midagi arvas või ütles (või õiendas) automaatselt autoriteet. Kuigi alles abiarst, on mul töö- ja õpikogemusi kõigist neljast „majast“: Ida-Tallinna Keskhaiglast, Lääne-Tallinna Keskhaiglast, Põhja-Eesti Regionaalhaiglast ja Tartu Ülikooli Kliinikumist,“ jätkas Tänavsuu.

„Esimene suur avastus ajakirjandusmajast haigemajja sattudes oli, et lehetegu ja „haiguslugu“ on küllaltki sarnased protsessid. Kaskaad, mille käigus tervisemurega patsiendist saab paranenud elukvaliteediga patsient ja suletud epikriis või mille käigus intrigeerivast infokillust saab haarav artikkel, eeldab mõlemal juhul palju oskuslikku ja lugupidavat suhtlemist. Suhtlemine on mõlema protsessi võtmetegevus,“ ütles ta.

Teine oluline tõdemus pärast karjääripööret seisnes tema sõnul selles, et ta pole kusagil varem kohanud nii palju morne, ületöötanud, üleväsinud ja mittenaeratavaid inimesi kui haiglas.