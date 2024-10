Iisraeli õhurünnakud tabasid Liibanoni tervishoiuasutusi, haiglad on sunnitud sulgema

Reede hilisõhtul tegi Iisraeli armee avalduse, milles väideti, et Hezbollah kasutab võitlejate ja relvade transportimiseks meditsiinisõidukeid. Iisrael hoiatas, et tabab igat sõidukit, mille puhul kahtlustatakse, et seda kasutatakse sõjalistel eesmärkidel.

Lõuna-Liibanoni haiglatöötajad ütlesid BBC-le, et haavatud tsiviilisikuid ravivad tervishoiuasutused on saanud Iisraelilt otseseid lööke. BBC saatis Iisraelile sellekohase kommentaaritaotluse.

Lõuna-Liibanonis asuva Marjayouni haigla direktor Mounes Kalakish ütles BBC-le, haigla pidi sulgema, sest õhurünnak tabas kahte kiirabiautot haigla sissesõiduteel, milles hukkus seitse parameedikut.

„Õed ja arstid olid hirmul,“ ütles ta. „Üritasime neid rahustada ja tööd jätkata, kuid see ei olnud võimalik.“

Samuti oli haigla tavapärasest 120 töötajast oli alles jäänud vaid 20 arsti. Ta ütles, et osa töötajatest oli pommitamise eest põgenenud, samas kui teistel polnud võimalik haiglasse jõuda, sest õhurünnakud olid suunatud lähedalasuvatele teedele.

Beiruti eeslinna serval asuva Saint Therese haigla õendusjuht Rita Suleiman ütles BBC-le, et ka nende haigla oli sunnitud teenused peatama, kuna haigla sai õhurünnakus tugevalt kahjustada.

Teised haiglad jätkasid oma tegevust piiratult. Tebnine’i haigla direktor Mohammed Hamadeh ütles BBC-le, et haigla lähedale tabanud löök raputas hoonet. „Me üritame endiselt tegutseda, kuid me ei saa haigla piiridest lahkuda, sest see on liiga ohtlik,“ sõnas ta.

Samuti teatas eile Salah Ghandouri haigla Lõuna-Liibanonis, et see on suletud pärast „vägivaldset tulistamist“, järgides Iisraeli armee käsku evakueerida. Iisraeli sõjaväe teatel oli sihtmärgiks haigla kõrval asuv mošee, mida väidetavalt kasutasid Hezbollahi võitlejad.