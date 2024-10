Uus liikumisõpetuse ainekava tekitab õpetajates segadust

Elva gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Ardo Värä ütles, et tema on juba kaks aastat õpetanud kehalist kasvatust nii, nagu liikumisõpetus ette näeb. „Suures plaanis minu tööplaan ei ole muutunud. Aine nimetus on muutunud,“ sõnas ta. Tema sõnul tekitab aine nime muutus valearusaama, et tundide sisus on midagi oluliselt teistmoodi. Värä rääkis, et teeb tundides samu asju, mida varemgi.