Eesti suurima evakuatsiooniõppuse põhipäevast võtab osa pea tuhat inimest

Päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi Tagne Tähe sõnul peame oskama evakuatsiooni edukalt läbi viia näiteks ka näiteks suur- ja loodusõnnetuste puhul. „Kuid kahjuks on idanaabri käitumine viimastel aastatel näidanud, et peame olema valmis ka kõige tõsisemateks stsenaariumiteks. Kui oleme valmis halvimaks, oleme valmis kõigeks,“ märkis Tähe.

Lõuna päästekeskuse juht lisas, et ulatusliku evakuatsiooni õnnestumise üks eeldus on teadlikud ja valmistunud elanikud. „Reaalses kriisiolukorras on ülitähtis, et evakuatsiooni korraldust võetaks väga tõsiselt ning inimesed juba ette läbi mõelnud, milliseid varusid vajatakse ja kuhu saaks minna. Korralduse vaatest sõltub väga suur osa evakuatsiooni edukusest sellest, kui hea on erinevate asutuste koostöö. Seetõttu peamegi praktikas järgi katsuma, kus on koostöötugevused ning kus peame paremad olema,“ märkis Tähe.