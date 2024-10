USA ja Suurbritannia võtsid sihikule Jeemeni Iraani toetatud huuthide sihtmärgid

Alates Iisraeli-Hamasi sõja algusest Gazas on huuthid võtnud sihikule enam kui 80 kaubalaeva, rünnates neid rakettide või droonidega. Nad on konfiskeerinud ühe aluse ja uputanud kaks. Rünnakute tagajärjel on hukkunud neli meremeest.

Teised raketid ja droonid on USA juhitud koalitsioon Punasel merel kinni pidanud või ei jõudnud need oma sihtmärkideni.

Rühm on väitnud, et nad sihivad Iisraeli, USA või Ühendkuningriigiga seotud laevu, et sundida lõpetama Iisraeli kampaania Hamasi vastu Gazas. Paljud rünnatud laevad on aga konfliktiga kaudselt või üldse mitte seotud.