ÜRO peasekretär kutsuti Venemaal toimuvale BRICS-riikide tippkohtumisele

ÜRO peasekretäri pressiesindaja Stéphane Dujarric kinnitas, et Guterres on kohtumisele kutsutud. „Me teame kutsest, kuid mul pole teavet tulevaste reiside kohta,“ ütles Dujarric, vahendas Interfax.

Kuznetsovi sõnul ootab ÜRO, et tippkohtumisel saavutataks olulised kokkulepped, ja arvab, et see „annab vajaliku edasise hoo, et tagada säästva arengu tegevuskavas 2030. aastaks seatud kõigi 17 eesmärgi elluviimine ning muuta elu planeedil jõukamaks ja turvalisemaks“.