India valitsus: abielusisese vägistamise kriminaliseerimine on ülemäära karm

Abielusisene vägivald on Indias laialt levinud. Hiljutise valitsuse uuringu kohaselt on iga 25. naine kogenud seksuaalset vägivalda oma abikaasa poolt. Abielusisene vägistamine on keelatud enam kui 100 riigis, kuid India kuulub nende kolme tosina riigi hulka, kus sellist keeldu pole.

Viimastel aastatel on esitatud mitmeid petitsioone, milles nõutakse 1860. aastast kehtinud karistusseadustiku paragrahvi 375 tühistamist. Nimelt mainitakse seal mitmeid olukordi, kus sunniviisiline seks pole vägistamine, sealhulgas „mehe poolt koos oma naisega“, kui tegemist pole alaealisega.

Kampaania korraldajad on öelnud, et selline argument on tänapäeval vastuvõetamatu ja sunniviisiline seks on vägistamine, olenemata selle toimepanijast.

India valitsus, religioossed rühmitused ja meese õiguste aktivistid on olnud seaduse muutmise vastu, öeldes, et abielus on nõusolek seksiks „eeldatav“ ja naine ei saa seda hiljem tagasi võtta.

Praeguseks on jõudnud India ülemkohtusse kohtuasi, mille eesmärk on tunnistada abielusisene vägistamine seadusevastaseks. Neljapäeval esitas India valitsus kohtule avalduse, milles öeldi, et abielusisese vägistamise kriminaliseerimine „võib tõsiselt mõjutada abielusuhteid ja põhjustada tõsiseid häireid abielu institutsioonis“.

Samuti kirjutati, et abielus on „pidev ootus saada oma abikaasalt mõistlikku seksuaalset juurdepääsu“ ja kuigi see ei anna abikaasale õigust sugulise iseloomiga tegude pealesurumiseks, oleks abielusisese vägistamise lisamine vägistamisvastaste seaduste alla „ülemäära karm“ ja „ebaproportsionaalne“.

Nende sõnul on olemas abielus oleva naise õiguseid kaitsvad seadused, mis käsitlevad perevägivalda, seksuaalset ahistamist ja kallaletungi.