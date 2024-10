Kahel töökohal korraga olev nõunik ei aktsepteerinud juhtkonna ettepanekut töölt lahkuda

E200 riigikogu fraktsiooni aseesimehe Marek Reinaasa sõnul on loogiline, et inimene kahel töökohal ei tööta. Küll aga oli riigikogu suvepuhkusel ja fraktsioon ei jõudnud lihtsalt seda küsimust vahepeal arutada. Suvepuhkuselt naastes otsustati siiski lausa esimesel fraktsiooni juhatuse koosolekul, et Rauno Veri tööleping E200 fraktsiooni meedianõunikuna lõpetatakse. Veri viimane tööpäev pidi E200 riigikogu fraktsiooni esimehe Toomas Uibo sõnul olema 9. septembril.

„Fraktsiooni juhatus kogunes eile esimest korda peale puhkusi ning arutas fraktsiooni edaspidist töökorraldust. Teemaks oli ka Rauno Veri töölepingu lõpetamine seoses asumisega juuli teises pooles justiits- ja digiministri nõunikuks. Vaatamata sellele, et Rauno Veri täitis jätkuvalt oma töökohustusi paralleelselt ka fraktsioonis, siis otsustas fraktsiooni juhtkond tema töölepingu lõpetada,“ sõnas Uibo toona.

Täna, 4. oktoobril Rauno Verile esitatud küsimusele, kas viimane töötab siiani fraktsiooni meedianõunikuna, vastas ta aga, et täidab jätkuvalt enda tööülesandeid.

Toomas Uibo sõnul pole Veriga siiani kokkuleppele jõutud. „Tõsi on see, et Rauno Veri ei ole fraktsiooni ettepanekut aktsepteerinud. Loodan, et järgmine nädal see kokkulepe siiski saavutatakse,“ sõnas ta.

Veri kinnitas Delfile, et kokkulepet saavutatud pole. „Läbirääkimised on kahepoolne protsess,“ põhjendas ta kokkuleppe mitteaktsepteerimist ning lisas, et mingeid rahalisi nõudmisi tal teisele osapoolele pole.

Rauno Veri töötas E200 fraktsioonis nõunikuna 0,3 osakoormusega ja tema bruto töötasu oli 1297 eurot kuus. Veri sai justiits- ja digiministri Liisa-Ly Pakosta nõunikuks juuli lõpus, seal olles on tema bruto põhipalk praegu 4000 eurot. Kokku sai ta augustis ja septembris avalikest vahenditest seega 5297 eurot bruto kuus.