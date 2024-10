VIDEO | Ukrainas toimunud autopommiplahvatuses hukkus Zaporižžja tuumajaama venemeelne juht

„Julgeolekuülema sõiduki alla paigutati omatehtud lõhkeseadeldis,“ teatas Venemaa uurimiskomitee sõnumisiderakenduses Telegram. „Kui mees autosse istus, see plahvatas. Ohver suri haiglas saadud vigastustesse,“ öeldi avalduses. Komitee lisas, et alustavad mõrvajuurdlust.

„Korotki on kaastöötaja, kes osaleb sõjakuritegude korraldamises ja läbiviimises ning okupatsiooni all olevate ukrainlaste represseerimises,“ ütles agentuur. GUR süüdistas teda selles, et ta edastas Venemaa okupantidele nimekirju tuumajaama töötajatest, kellel on „ukrainameelsed seisukohad“.