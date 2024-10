GALERII | Õunapäeval „Kubiseb ubinaist“ keerles kõik õunte ümber

Kellel koduaias mõni sort, mille nime ei tea, said kaasa toodud viljade abil õunviljaliste spetsialist Matis Moksi käest teada, mis õunaga tegu. Osa külastajate sorte osutus nii salapärasteks, et need võeti Polli aiandusuuringute keskusesse kaasa ja määratakse tubastes tingimustes edasi. Teadushuvilised said kohapeal proovida, kuidas teadlased joodiga õunte küpsust määravad.