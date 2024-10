Harjumaa omavalitsused tunnevad muret põhikooli e-eksamite pärast. Liidu juht: me ei võta endale kohustusi, millele ei ole rahalist katet

Harjumaa omavalitsuste liit saatis oktoobri alguses haridus- ja teadusministeeriumile kirja, kus avaldati muret, et 2026. aasta kevadeks kavandatavate põhikooli e-eksamite tegemiseks on vaja koolide arvutiparki uuendada. Samuti uuriti, kas ministeeriumil on plaanis koolipidajaid kuidagi toetada, et nad saaksid soetada vajalikke vahendeid.

Harjumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor Andre Sepp ütles, et e-eksamite korraldamine on uudne asi. „Omavalitsuste jaoks ongi pigem küsimus see, kuidas seda tehniliselt läbi viia, me oleme tehnilised läbiviijad. Meil on Harjumaal ca 3000 põhikoolilõpetajat. Kas neid viiakse läbi üheaegselt? See eeldaks, et igal koolil on vastav arvutipark olemas. See tuleb kõik tegelikult üle vaadata. Meie põhihoiak on, et me ei võta endale kohustusi, millele ei ole rahalist katet.“