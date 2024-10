Suurbritannias võib perearsti saatekirja abil koomikuks saada

Mehi ühendab fakt, et nad on koos lõpetanud 10-nädalase naljakirjutamise kursuse ning selle põhjal kokku pannud stand-up show “Healing by feeling funny” (“Huumori abil terveks”). Saatekirja naljakirjutuskursusele kirjutas igale mehele välja perearst või kohalik sotsiaaltöötaja.

Retsept saadab matkale või kokkama

Suurbritannia sotsiaalsüsteem on kasutusele võtnud mitmeid kastist välja lahendusi ning üks neist on social prescription ehk otsetõlkes sotsiaalne retsept. Seda metoodikat kasutatakse tegelikult juba rohkem kui 30 riigis üle maailma.

Kokkuvõttes tähendab see, et arst või muu spetsialist täiendab tavaravi erinevate sotsiaalsete tegevustega, mis inimese heaolu positiivselt mõjutada võiksid. Spetsialisti kabinetist võib seega lisaks ravimiretseptile väljuda ka saatekirjaga matkale või kunstinäituse grupikülasutsele, kokandus- või hoopiski naljakirjutamise kursusele.

Koolitusega püstijalanaerutajaks

Healing by feeling funny on UK-s ellu viidud vaimse tervise projekt, mille loojateks on organisatsioonid Comedy on Referral ja Rethink Mental Illness ning mida rahastas NHS ehk brittide versioon Tervisekassast. projekti laiem eesmärk on viia suitsiidide arv UK-s nullini.