Tervishoiutöötajad võivad saada seadusliku õiguse patsiente vajadusel ohjeldada

Õiguskantsleri kantselei kontrollkäikude osakonna juhataja Indrek-Ivar Määrits nimelt selgitas, et patsientide ohjeldamisega seotud mure on õiguskantslerile silma jäänud ennekõike kontrollkäikudel. Samuti lähtub see tema sõnul tervishoiutöötajate pöördumisest – selline ohjeldamine on lubatud ainult haiglate psühhiaatriaosakondades, kus see on seadusega reguleeritud, kuid siiski tuleb vahel ette ka olukordi väljaspool psühhiaatriat, kus on vaja patsiente ohjeldada, kui see seab ohtu inimese enda või teised tema ümber.